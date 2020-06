CZAV betaalt bovengemiddeld voor graanoogst 2019

Coöperatie CZAV betaalt minder voor graanoogst 2019 dan voor oogst 2018, maar de graanprijzen vallen ruim 5% hoger uit dan het 5-jarig gemiddelde. De graanprijzen van oogst 2019 zijn de één na hoogste van de laatste zes jaar. De prijzen voor oogst 2018 waren hoger. Dat kwam doordat Europa in 2018 veel minder graan oogstte door de droogte. Dat dreef de prijzen omhoog.

Voor maal- en zomertarwe van oogst 2019 betaalt CZAV netto € 166 per ton, exclusief btw en zonder poolkosten. Dat is 6,2% minder dan de € 177 die voor oogst 2018 is betaald. Maar de prijs voor oogst 2019 is wel 5,3% hoger dan het 5-jaarlijks gemiddelde. De teler krijgt netto € 168 per ton baktarwe. Dat is 6,1% minder dan voor 2018 is ontvangen, maar de prijs is wel 5,2% hoger dan het meerjaarlijks gemiddelde.

Gerst

Voor voertarwe betaalt CZAV € 161. Dat is 6,4% minder dan het jaar er voor maar 5,2% hoger dan het gemiddelde. Brouwgerst brengt netto € 170 op. Voor oogst 2018 was dat € 180. Voergerst komt uit op € 150 (oogst 2018: € 159,50).

Tevreden met resultaat

Jurriaan Visser, afdelingshoofd Granen bij CZAV, is tevreden met het resultaat. “Ondanks de grote graanoogst in Europa hebben we goede prijzen weten te realiseren. We kregen een goede kwaliteit tarwe en gerst binnen. Daardoor konden we de tarwe voor het overgrote deel verkopen op de voedingsmarkt en de gerst op de markt voor brouwgerst. CZAV heeft extra geïnvesteerd in de afzet van brouwgerst naar nieuwe afnemers. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is het toch gelukt om € 20 brouwpremie te realiseren. De telers haalden gemiddeld 10,7 ton tarwe van een hectare. Dat is een record voor ons werkgebied en een mooie opsteker voor de telers.”

Vermarkten graan lastiger geworden

Het vermarkten van graan is de laatste jaren lastiger geworden, constateert Visser. “Voorheen draaide het vooral om vraag en aanbod. Tegenwoordig spelen ook andere factoren een belangrijke rol in de prijsvorming. Denk aan geopolitieke spanningen, zoals tussen China en Australië dat de gerstmarkt heeft beïnvloed of de brexit. Nu speelt de economische recessie als gevolg van de coronacrisis een rol in de prijsvorming van graan. Dat maakt de markt minder voorspelbaar. Daarom vermarkt CZAV het graan verspreid over het jaar.”