Akkerbouwer wil pijpleiding vanuit Volkerak-Zoommeer

Zoet water zou middels een pijpleiding van het Volkerak-Zoommeer naar Schouwen-Duiveland gevoerd worden.

Akkerbouwer Kees Hanse uit Zierikzee vraagt het waterschap namens de Partij voor Zeeland om oplossing voor de droogte in zijn provincie. Die oplossing ziet hij in het zoete Volkerak-Zoommeer.

“Dit is het droogste voorjaar ooit, de derde droge zomer op rij”, constateert hij. Met zijn collega’s maakt hij zich zorgen, omdat zij de concurrentie niet aan kunnen met regio’s waar kan worden beregend.

Vorig jaar moest in Zeeland met zout water worden beregend om aardappelen te kunnen rooien. - Foto: Peter Roek

Oplossing voor problemen droogte Schouwen-Duiveland

De aanvoer van zoet water via een pijpleiding vanuit het Volkerak-Zoommeer ziet hij als praktische oplossing voor de droogteproblematiek. Die leiding loopt dan via de Grevelingendam naar Schouwen- Duiveland. De totale afstand bedraagt zo’n 3 kilometer.

Behoud zoet water in Zoommeer

Hanse wil van het waterschap weten of hierover gesprekken zijn gevoerd met de gemeente Schouwen-Duiveland en ZLTO-afdeling Agrarisch Schouwen Duiveland. Ook vraagt hij zich onder meer af het plan is doorgerekend en of er wordt gelobbyd voor behoud van zoet water in het Zoommeer. Verder oppert hij dat de leiding ook kan worden doorgetrokken naar Noord-Beveland.