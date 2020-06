Afzet uien loopt langzaamaan terug

Het afzetvolume van uien zakt elke week een stukje terug. In de derde week van mei is bijna 13.000 ton uien afgezet.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Er zijn dit seizoen 1,12 ton uien afgezet tot en met week 21. De laatste weken van het seizoen wordt de afzet minder en zakt de weekafzet onder 15.000 ton. Verre overzeese bestemmingen zijn minder aan de markt, omdat de kwaliteit van veel uien niet geschikt meer is. Daarbij stegen de uienprijzen begin mei wat de afzet niet makkelijker maakte.

Veel uien afgezet

Hoewel de afzet eind mei terugloopt, zijn al veel uien geëxporteerd met name in de eerste helft van het exportseizoen. Het gemiddelde weekafzet was tot aan de jaarwisseling flink met 27.606 ton. Het gemiddelde afzetvolume van uien per week na de jaarwisseling zit op 19.289 ton. Een jaar eerder gekeken naar week 1 tot en met week 21 was de gemiddelde weekafzet 10.831 ton en in seizoen 2017-’18 kwam die uit op 19.487 ton gemiddeld per week.