Aardappelverwerking herstelt voorzichtig in mei

Nederlandse aardappelverwerkers hebben in mei de capaciteit iets beter kunnen benutten vergeleken met de voorgaande maand.

Er is in mei 215.100 ton aardappelen geschikt voor voorgebakken frites en andere aardappelproducten verwerkt. De verwerking van consumptie- en industrieaardappelen herstelt zich voorzichtig na het historisch lage verwerkingsvolume in april (192.500 ton). Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van brancheorganisatie Vavi. Het verwerkingsvolume ligt in mei 36% lager dan het vijfjarig gemiddelde van de maand mei. Alsnog is een redelijk volume aardappelen verwerkt, terwijl de out-of-home-markt wegviel door de coronamaatregelen. De industrie spant zich maximaal in om aardappelen te verwerken. Veel verwerkt product is dan ook opgeslagen in koelhuizen.

Meer importaardappelen

Het valt op dat van het verwerkte product in mei bijna de helft (101.000 ton) uit het buitenland kwam. Er werden goedkope aardappelen uit België gehaald. Ondertussen werden de Nederlandse aardappelen voor het veevoer en vlokken aangeboden. De industrie ging er de eerste weken van mei nog vanuit dat verwerkers het verschil tussen vergoeding en contractprijs konden bijleggen. Maar eind mei werd duidelijk dat een teler niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming als de aanvulling groter is dan de compensatie.

De verwachting is dat de verwerking in juni verder herstelt, dit omdat vanaf 1 juni de horeca weer mocht openen; onder strenge voorwaarden weliswaar.