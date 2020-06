Aardappelverwerkers: geen sprake van dumping frites

De Nederlandse aardappelverwerkers dumpen geen frites in Australië en Nieuw-Zeeland.

De harde cijfers geven geen enkele aanleiding om van dumping te spreken, zegt secretaris Hylke Brunt van de Vavi, de vereniging van aardappelverwerkers.

De brancheorganisaties Potatoes NZ in Nieuw-Zeeland en Ausveg in Australië hebben hun regeringen gevraagd de import van frites uit Europa te beperken. Ze vrezen dat Europese verwerkers massaal goedkope frites gaan exporteren, omdat de vrieshuizen in de EU vol liggen. De brancheorganisaties stellen dat de verwerkers in Europa volop goedkope aardappelen tot hun beschikking hebben.

Zorgelijke signalen die wij serieus nemen

Brunt bestrijdt dat. “Als er al fabrieken draaien dan draaien die grotendeels op contractaardappelen en die hebben een andere prijs dan de spot price market. De suggestie van de betreffende brancheorganisaties dat wij door goedkope aardappelen frites kunnen dumpen is dus onterecht. Zonder een feitelijke onderbouwing is een anti-dumpingheffing niet rechtvaardig. Maar het zijn zorgelijke signalen die wij serieus nemen en zeer nauw volgen.”

Belgapom

Nederland exporteerde in 2019 nog geen 4.000 ton diepgevroren aardappelproducten naar Nieuw-Zeeland. Naar Australië is vorig jaar bijna 35.000 ton verscheept.

Ook de Belgische brancheorganisatie Belgapom stelt dat het verzoek van de landbouworganisaties in Nieuw-Zeeland en Australië om de import van frites uit de EU te beperken niet reëel is. Een importbeperking om dumping te voorkomen moet namelijk worden onderbouwd, zegt secretaris Romain Cools van Belgapom. “Dat moet je met cijfers kunnen onderbouwen. Er is geen sprake van dumping. Dus dat is dan ook niet aan te tonen.”