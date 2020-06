Aardappelveiling Alvantho start dinsdag 9 juni

De eerste Thoolse primeuraardappelen worden 9 juni geveild op de aardappelveiling Alvantho.

De eerste aardappelen komen om half tien voor de klok. Vanwege de anderhalvemetermaatregelen heeft de veiling besloten om dit jaar via de website Alvantho.nl een livestreamverbinding op te zetten van de eerste veildag.

Rem op groei tafelaardappelen door droogte

De droogte, maar ook de noordoostenwind zorgt dit jaar voor een rem op de groei van de tafelaardappelen. Hierdoor valt de start iets later. Het seizoen 2020 start in week 24, wat vergelijkbaar is met seizoen 2018 toen de veiling ook in week 24 startte (12 juni 2018).

Vorige seizoen (2019) werd eerder gestart, namelijk op 28 mei. De aardappelen zijn toen vroeg de grond in gegaan en groeiden goed.