Aardappelafzet zakt hard in mei naar 57.804 ton

De Nederlandse aardappelexport daalt in mei.

Er werden in de vijfde maand van 2020 57.804 ton consumptie- en industrieaardappelen afgezet. Dat is de laagste maandafzet sinds september 2017, blijkt uit de voorlopige cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). De afzet in mei van dit jaar ligt 27% onder het 5-jarige gemiddelde voor de mei-maand. De lagere afzet komt voornamelijk omdat minder aardappelen naar België zijn gegaan. De impact van het coronavirus wordt daarmee weer duidelijk. De afzet binnen Europa ligt in mei 40% lager vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder (mei 2019: 74.602 ton).

Minder naar België

De afzet naar België kent opnieuw een dip, nadat dit in maart ook het geval was. Er gingen de vorige maand 21.690 ton aardappelen naar België. Dat is 30% minder dan in april van dit jaar. De afzet in mei is vergelijkbaar met maart, toen 22.739 ton werd afgezet.

Meer naar Oost-Europa

Verschillende Oost-Europese landen, zoals Polen (5.575 ton) en Tsjechië (1.171 ton) waren goed aan de markt. De afzet naar Azië is in mei zo goed als stilgevallen met slechts 1 ton aardappelen. Maar door dat de eerste maanden van het seizoen grote volumes die kant op zijn gegaan is de afzet van juli 2019 tot en met mei 2020 6.265 ton. In dezelfde periode een jaar eerder werd 711 ton afgenomen.