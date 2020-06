20% meer animo voor brede weersverzekering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft via de gecombineerde opgave 2.705 aanvragen ontvangen voor subsidie op de brede weersverzekering in 2020.

Dat is bijna 20% meer dan in 2019, toen er 2.268 verzekeringsaanvragen werden gedaan. Voor deze subsidie is € 17,5 miljoen beschikbaar in 2020, meldt RVO.nl. Deelnemers krijgen maximaal 63,7% van de verzekeringspremie.

Extreem weer

Het vervallen van de assurantiebelasting en het extreme weer waarmee akkerbouwers worden geconfronteerd, zorgt waarschijnlijk voor de toegenomen animo. De verzekering wordt voor akkerbouwers aangeboden door Agriver en Vereinigte Hagel.