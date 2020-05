Zeer matige opkomst bietenpercelen

De opkomst van suikerbieten is dit voorjaar zeer matig, meldt Suiker Unie op basis van de eerste Unitip-registraties.

De gemiddelde opkomst bedraagt slechts 70.000 tot 75.000 planten per hectare. Gestreefd wordt naar een opkomst van zo’n 100.000 planten per hectare.

Bij Suiker Unie komen veel vragen binnen over de matige opkomst. Meestal is een opkomstprobleem te verklaren door de droogte. Daar waar na een advies is beregend, heeft dit een goed resultaat opgeleverd.

Zaden liggen vaak droog op zware gronden

De regen van vorige week heeft op een aantal percelen de opkomst bevorderd. Na de regen van circa 1,5 week geleden zijn er nog veel zaadjes gekiemd. Echter, op voornamelijk de zware gronden liggen nog steeds zaden droog, zijn plantjes verdroogd en komen plantenaantallen van 40.000 per hectare vaak voor, in enkele gevallen zelfs nog minder.

Droogte en stuifschade

Droogte en stuifschade maakt dat zelfs nu nog enkele bietentelers overwegen alsnog over te zaaien. De afgelopen dagen heeft het weer flink gewaaid. Tot op heden is 500 hectare overgezaaid, met als voornaamste redenen verstuiven (230 hectare) en spuitfouten (75 hectare).

De bespuitingen tegen onkruid verlopen moeizaam. Deze en afgelopen week is er nog regelmatig vorst aan de grond geweest, zodat telers de bespuitingen uitstellen.

Ook bij lage plantaantallen is het belangrijk om de luissituatie goed in de gaten te houden. De bladluiswaarschuwingsdienst heeft deze en afgelopen week weer diverse waarschuwingen per sms naar telers verstuurd.