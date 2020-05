Vorstschade in aardappelen tijdens IJsheiligen

De nachtvorst in de nacht van 13 op 14 mei heeft geleid tot vorstschade in vroege aardappelen.

Dat melden diverse telers op twitter. Vooral in Drenthe en in Utrecht was het afgelopen nacht koud. De minimum temperatuur op anderhalve hoogte bedroeg minus drie graden Celcius, terwijl het aan de grond zelfs minus 7 graden vroor.

Vorst medio mei is bijzonder

Dat het half mei, tijdens IJsheiligen, nog zo hard vriest, is bijzonder. Het is volgens het KNMI voor het eerst sinds 1973 dat het na 10 mei nog in De Bilt tot vorst kwam. IJsheiligen doet dus voor het eerst sinds decennia van zich spreken. IJsheiligen is de naam voor een aantal katholieke heiligen, van wie de naamdagen vallen in de periode van 11 tot en met 14 mei. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan optreden.

Opnieuw vorst verwacht

Vorstdagen in mei zijn volgens het KNMI echter een zeldzaamheid geworden. De laatste vorstdag is in de afgelopen dertig tot veertig jaar gemiddeld zo’n tien dagen naar voren verschoven. Nachtvorst na de IJsheiligen is normaal gesproken volgens het KNMI niet helemaal uitgesloten, maar de kans is zeer klein. Dit jaar dus wel. Weeronline verwacht dat ook donderdagnacht en vrijdagnacht de temperatuur in Oost- en Noord-Nederland ’s nachts weer onder nul zal dalen.