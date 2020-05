Verwerking hoeveelheid aardappelen historisch laag

Nederlandse aardappelverwerkers hebben hun capaciteit in april teruggeschroefd naar een historisch dieptepunt. Dat meldt brancheorganisatie Vavi.

Het verwerkingsvolume in april bleef steken op 192.500 ton, terwijl normaal gesproken in april zo’n 340.000 ton aardappelen worden afgenomen en verwerkt. Daarmee lag de productie op zo’n 57% van het gemiddelde over deze maand in de afgelopen 5 jaar.

Volgens de Vereniging voor de Aardappel Verwerkende Industrie (Vavi) hebben de verwerkers in april een maximale inspanning gedaan. Ondanks een ‘desastreuze vraaguitval’ vanwege de coronamaatregelen hebben de fabrikanten in maart en april 450.000 ton aardappelen verwerkt. Uit cijfers blijkt dat de industrie de vriescapaciteit volledig of bijna volledig heeft benut en daarom heeft moeten afschakelen, aldus de Vavi.

Lees verder onder de grafiek.

Hoop op herstel verwerking aardappelen

De brancheorganisatie benadrukt dat de industrie zich maximaal blijft inspannen om de ‘enorme berg’ aan consumptieaardappelen ‘zo goed en zo kwaad’ als het gaat te verwerken. “Ik hoop van harte dat het verwerkingsvolume in april een dieptepunt is en dat de industrie in de komende maanden een voorzichtig herstel kan laten zien en daarmee dus een verdere bijdrage kan leveren aan het probleem van de overschotsituatie”, aldus secretaris Hylke Brunt van de Vavi.

Industrie koerst af op ongekende afwikkeling oogst 2019

Ondanks de inspanningen van de aardappelketen is de verwachting nog steeds dat een fors deel van de huidige voorraad aan consumptieaardappelen niet regulier verwerkt kan worden. “Daarmee koerst de industrie af op een ongekende afwikkeling van oogst 2019 die dieprood kleurt”, schrijft de Vavi in een persbericht. Begin april gaf de aardappelketen aan dat 1 miljoen ton aardappelen onverkoopbaar zou zijn. Op 1 april lag volgens een raming van BO Akkerbouw nog 1,5 miljoen ton aardappelen in de bewaring.