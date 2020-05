Topoogst zit er voor uien niet meer in dit seizoen

Basis voor goede prijsvorming uien is gelegd. “Voor de eerste plantuien van 2020 wordt € 0,20 betaald.”

Een topoogst zit er voor uien niet in dit jaar. Dat durft Jaap Jonker van uienzaadbedrijf De Groot en Slot nu al wel te zeggen. Droog, schraal weer remt de gewasontwikkeling. Plagen als trips en uienvlieg laten zich al zien. Dat leidt tot een steeds positievere marktstemming.

Agrarisch toeleverancier Van Wesemael, met vestigingen in Hulst en Biddinghuizen, waarschuwt uientelers via Twitter: “En jawel, nu al trips gevonden in de tweedejaars plantuien. Laat u niet verrassen, controleer het gewas en/of raadpleeg uw adviseur.”

Schade gewassen

De vondst van trips in plantuien heeft vooral een signaalfunctie. De eerste plantuien worden in juni immers al gerooid, dus daarin kunnen de plaagdieren niet heel veel schade toebrengen. In zaaiuien, die nog een lang groeiseizoen voor de boeg hebben, leiden ze tot veel grotere problemen. Als trips de plantuien hebben gevonden, kun je ze in zaaiuien ook verwachten. Zeker als het gewas niet lekker doorgroeit, zoals dit voorjaar het geval is. De schade kan enorm oplopen.

De vondst van trips in Rilland (Zeeland) op dinsdag 19 mei 2020. - Foto: Bart Schriever

Droogte

Jonker heeft zelf nog geen trips gezien in de uien, maar geeft aan dat de plaag zeker te verwachten is. De weersomstandigheden werken trips in de hand. “De uien groeien matig. We zien allerlei problemen door droogte, koude nachten en het schrale weer. Tweewassigheid en overzaaien komen regelmatig voor. En nu wordt het weer broeierig. Op tijd een systemisch middel spuiten tegen trips is zeker aan te raden. Dan ben je de eerste populatie voor en bouw je bescherming op.”

Geprimed zaad doet het beter dan ongeprimed zaad, ziet Jonker. “Het is wel iets duurder, maar dat verdien je nu terug doordat je minder hoeft te beregenen. Het groeit gewoon makkelijker door.”

Prijsvorming

Een topoogst zit er door de matige start niet meer in voor de uienteelt van 2020, voorziet Jonker. Dat heeft een positief effect op de marktstemming, die toch al lange tijd goed is. “De prijs is het hele bewaarseizoen niet onder de 13 cent per kilo geweest. Daar kan iedereen uien voor telen”, weet Jonker. De uien van 2019 raken wel op. “In Flevoland zijn pas uien voor 30 cent verkocht en voor de eerste plantuien van 2020 wordt 20 cent betaald. Ook is er al een tender uitgeschreven voor 12,5 cent op december. Daarmee is de basis voor een goede prijsvorming alweer gelegd.”