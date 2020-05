Strube ziet brood in ontwikkeling veldrobots

Het Duitse veredelingsbedrijf Strube gaat samenwerken met het Franse technologiebedrijf Naïo en het Duitse onderzoekscentrum Fraunhofer EZRT om veldrobots te ontwikkelen.

De drie bedrijven verwachten dat precisielandbouw en veldrobots een grote bijdrage kunnen leveren aan een duurzame landbouw. Het project richt zich in eerste instantie op de onkruidbestrijding in suikerbieten.

Bedrijfsstrategie van Strube

Voor Strube past de samenwerking in de bedrijfsstrategie, zegt directeur Martin Reisige. “Als verantwoorde suikerbietenkweker wil Strube niet alleen vooruitgang boeken in de veredeling, maar ook met nieuwe teeltmethoden. Wij zijn ervan overtuigd dat precisielandbouw en robotica een belangrijke rol zullen spelen om de uitdagingen van morgen op een gepaste manier aan te gaan.”

De samenwerking met Strube zal resulteren in robotgestuurde mechanische onkruidbestrijding in bietenpercelen

Naïo Technologies heeft ervaring in de robotisering in de groententeelt en de wijnbouw. “De samenwerking met Strube zal resulteren in robotgestuurde mechanische onkruidbestrijding in bietenpercelen”, zegt directeur Aymeric Barthes.

Strube werkt al jarenlang samen met het Fraunhofer EZRT in het onderzoek van suikerbieten. EZRT heeft ervaring met sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.