Spuit anti-stuifgerst op tijd dood

Te sterk ontwikkelde anti-stuifgerst is moeilijk dood te spuiten en concurreert met het hoofdgewas.

Spuit op percelen die zijn ingezaaid met een anti-stuifdek van gerst, deze op tijd dood. Anders gaat de gerst te veel om vocht concurreren met het hoofdgewas. Dat adviseert de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) op de website.

Niet laten doorgroeien

Op stuifgevoelige gronden is de inzaai van zomergerst als anti-stuifdek bij bijvoorbeeld suikerbieten een maatregel om stuifschade te voorkomen. Laat de gerst echter niet langer doorgroeien dan noodzakelijk is en spuit deze op tijd dood. Een te lang doorgroeiend anti-stuifdek van gerst in het voorjaar zorgt voor onnodige concurrentie om vocht met het hoofdgewas. Met name op de lichtere gronden is het behoud van vocht in de bouwvoor van belang, zeker bij aanhoudende droogte.

Spuit de gerst daarom dood voordat deze gaat uitstoelen. Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar. Gerst is in dat stadium ongeveer 15 centimeter hoog. Onderzoeksinstituut IRS houdt als uiterste doodspuitdatum ongeveer 20 mei aan. Te sterk ontwikkelde gerst is moeilijk te bestrijden. Als te laat wordt gespoten, sterft de gerst langzamer af en kan dan groeiremming van het hoofdgewas veroorzaken door concurrentie.