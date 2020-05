Soepeler coronaregels bezoek teeltdemo’s

Vanaf 1 juni worden regels versoepeld rond bezoek van teeltdemo’s met gewasbeschermingsmiddelen.

Tot 1 juni zijn in de adviezen strikte bezoeksbeperkingen opgenomen en mogen leden van Nefyto maximaal zes personen ontvangen, inclusief eigen mensen. Dat wordt uitgebreid naar dertig personen vanaf 1 juni. Daarmee loopt het advies gelijk aan overheidsadviezen voor bijvoorbeeld horeca. Voor groepjes in rondleidingen geldt nog wel een maximum van zes personen. Dat blijft na 1 juni en ook mogelijk na 1 juli als groepsmaximum staan. Dat blijkt uit voorgestelde versoepelingen van koepel Nefyto voor de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten. In een toelichting stelt Nefyto dat het aantal van zes personen bij een rondleiding ook beter is voor de informatie-overdracht.

Rassendagen

Nefyto heeft de handreiding opgesteld voor bezoeken aan proefvelden en teeltdemo’s voor haar leden in de gewasbeschermingsbranche. De handreiking geldt niet voor zaadbedrijven en de drukbezochte rassendagen in september, terwijl dat deels dezelfde bedrijven zijn als de gewasbeschermingsleden van Nefyto. Nefyto heeft contact gehad met koepel Plantum voor de zaadfirma‘s, maar die kozen niet voor zo’n handreiking. Of Plantum voor de rassendagen nog met voorschriften komt, is niet duidelijk.

Digitale alternatieven

Naar verwachting zal vanaf 1 juni en 1 juli een versoepeling van de regels volgen. Vanaf 1 juli wordt mogelijk weer catering toegestaan en mogen openbare toiletten weer worden gebruikt. Dat blijft in de handreiking ook in juni niet toegestaan.

Volgens Nefyto is het goed mogelijk om met drones en andere camera-opnamen de rondleidingen te filmen en zo verder de informatie uit te dragen. Ook webinars worden aanbevolen door Nefyto.