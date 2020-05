Ook inkomenssteun bij teelt voor zuivelvervangers

Boeren die gewassen telen die kunnen worden gebruikt om zuivelvervangers te produceren, worden niet uitgesloten van Europese steun. Sterker nog, landbouwminister Carola Schouten juicht toe dat boeren nieuwe producten ontwikkelen op plantaardige basis.

“Ik vind dat zij ook steun moeten kunnen krijgen. En dat kan ook, mits voldaan wordt aan de geldende voorwaarden van de regeling waarvoor subsidie wordt aangevraagd”, aldus de minister in antwoord op Kamervragen van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Ouwehand stelde vragen naar aanleiding van voorwaarden in de subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling waarin met zoveel woorden staat dat subsidies niet worden verstrekt voor de kosten voor de vervanging van producten die melk of zuivelproducten imiteren of vervangen.

In EU-landbouwbeleid ondersteuning voor plantaardige alternatieven

Schouten geeft aan dat in het algemeen de inkomenssteun niet is gekoppeld aan wat wordt geproduceerd, maar aan het areaal landbouwgrond dat subsidieaanvragers hebben. De minister zegt in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid te streven naar voldoende mogelijkheden voor de ondersteuning van plantaardige alternatieven voor vlees, zuivel en eieren.