Meeste Nederlandse uien medio april naar Brazilië

Nederlandse exporteurs zetten in week 17 in totaal 15.508 ton uien af.

De meeste uien werden medio april (week 17) in Brazilië afgezet. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Het land nam 2.393 ton uien af, wat 15% van de totale weekafzet is.

Brazilië vraagt grove en goede kwaliteit uien

Het is niet zo dat Brazilië enorme volumes afnam in april, maar alle extra vraag is goed voor de afzet. De vraag vanuit Brazilië naar Nederlandse uien trok aan omdat Argentinië kampt met logistieke problemen, waardoor Brazilië daar lastig nieuwe oogst vandaan kon halen. Brazilië vraagt grove en goede kwaliteit uien, en die waren voor exporteurs lastig te vinden.

EU aan de markt

De afzet van Nederlandse uien is in deze periode van het seizoen verder voornamelijk gericht op Europese landen en een beetje op Afrika. Groot-Brittannië nam in week 17 met 1.808 ton uien 11% voor haar rekening. Ook andere Europese landen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk en Tsjechië waren goed aan de markt.