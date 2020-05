Laat gezaaide cichorei kan achterstand inhalen

Door gunstiger groeiomstandigheden en later oogsten kan laat gezaaide cichorei de groeiachterstand inhalen.

Door de droogte is het op klei- en zavelgronden niet overal gelukt om in april de cichorei te zaaien. Enerzijds zorgde de harde grond ervoor dat het niet overal mogelijk was om een voldoende fijn zaaibed te maken, anderzijds kiemde het zaad in de droge toplaag niet. Na de neerslag van afgelopen week is het zaaien weer op gang gekomen.

Grote invloed plantaantal

Bij late zaai of late kieming is in beide gevallen het groeiseizoen korter dan gewenst. Theoretisch gezien zal volgens onderzoeksinstituut IRS de opbrengst bij zaai in eerste helft van mei 15 tot 30% lager zijn vergeleken met zaai op 1 april.

Hierbij is wel uitgegaan van een gelijk plantaantal en dezelfde onkruidbestrijding. Vooral het plantaantal is bij cichorei van grote invloed op de opbrengst. Bij later zaaien is de bodem al verder opgewarmd waardoor makkelijker een hoog plantaantal te halen is. Bovendien kan laat zaaien een onkruidbestrijding schelen waardoor de cichorei minder in groei geremd wordt.

Niet te vroeg rooien

Sensus en IRS adviseren om cichorei die nu nog gezaaid moet worden niet te vroeg te rooien. Bij later oogsten krijgt het gewas de kans om de groeiachterstand nog grotendeels in te halen. Een proefrooiing in 2018 laat dat zien. Hierbij werd een perceel cichorei na matige opkomst (circa 70.000 planten per hectare deels overgezaaid. Na het overzaaien rond half mei werd een plantaantal van zo’n 140.000 planten per hectare gerealiseerd. Bij een proefrooiing in september werd tussen de zaai en overzaai geen verschil in opbrengst gemeten. In november echter bracht het overgezaaide perceel ruim 14 ton meer wortels op dan het niet overgezaaide perceel.