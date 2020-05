IRS: uitzonderlijk jaar met vroege bladluizendruk

Op meerdere percelen suikerbieten is de schadedrempel van groene bladluizen voor de tweede keer overschreden, ondanks bespuitingen 10 tot 14 dagen geleden. Dat meldt bieteninstituut IRS in het zesde bericht van haar bladluiswaarschuwingsdienst. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden.

“We hebben te maken met een uitzonderlijk jaar”, meldt IRS over teeltseizoen 2020. “Het was een warme winter en daarnaast hebben we al vele weken relatief warm weer. De schadedrempel van de groene bladluizen worden in de meeste gebieden ongeveer een maand eerder overschreden dan vorig jaar.”

Schadedrempel al vroeg behaald

Normaal gesproken zijn de bieten na een bespuiting ruim twee weken beschermd tegen luizen, maar dit jaar wordt de schadedrempel al heel vroeg behaald op veel percelen. Dit komt volgens IRS doordat de bieten klein zijn; die kunnen daardoor weinig middel opnemen en verdunnen het middel snel door de relatief harde groei van dit moment.

Vroeg ingrijpen is essentieel, benadrukt het bieteninstituut, omdat de schade het grootst is als planten vroeg met een virus worden geïnfecteerd. Bladluizen vermenigvuldigen zich bovendien sneller op jonge planten dan op oudere planten.

Luizendruk

De luizendruk wordt inzichtelijk gemaakt op de insectenwaarschuwingskaart. Hierop is te zien dat op verschillende plekken in het land de schadedrempel wordt overschreden, maar de druk in het Zuidwesten het grootst is.

Wekelijkse controle van bietenpercelen is het advies voor alle telers.