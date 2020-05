Gewassen in Europa zuchten onder droogte

Het is droog in grote delen van Europa. Dat was ook het geval rond de Zwarte Zee, maar daar is inmiddels regen van betekenis gevallen. Ook in de Verenigde Staten regent het. Daardoor heeft de droogte in Europa geen invloed op de tarweprijs.

Vooral Polen en Frankrijk hebben last van watertekort. In Polen heeft het sinds 20 maart nauwelijks meer geregend. Volgens de Duitse nieuwssite AgrarZeitung raakt Polen minstens 20% van zijn graanproductie kwijt door droogteschade. De weersvooruitzichten geven weinig hoop op een verbetering Ook Franse boeren hebben dringend regen nodig, constateert marktbureau Agritel. “Het neerslagtekort in Frankrijk neemt toe. De weersvooruitzichten geven weinig hoop op een verbetering. De zorgen over de gewassen nemen toe.” Het is daarentegen gaan regenen in de regio rond de Zwarte Zee, constateert Agritel. “De tarweprijs steeg vorige week door de aanhoudende droogte. De regen rond de Zwarte Zee drukt de tarweprijs weer omlaag. De maisprijs krijgt wel ondersteuning door de droogte in Europa.” Meer neerslag nodig in Duitsland Ook het zuidwesten van Duitsland heeft regen gekregen, meldt AgrarZeitung. Daar profiteert vooral de pas gezaaide mais van. Maar er is meer neerslag nodig voor de gewassen. Veel wintertarwe en wintergerst heeft flink geleden van de droogte. Voor de rest is het droog in Duitsland, constateert vakblad AgrarHeute op basis van de droogtemonitor van het Helmholtz Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Vooral tarwe, koolzaad en gerst zijn getroffen In een brede strook van het Westen naar het Oosten en Noordoosten is een groot tekort aan neerslag. Marktdeskundigen verwachten nog meer droogteschade dan in 2019. Vooral tarwe, koolzaad en gerst zijn getroffen. Andere gewassen hebben minder water nodig, omdat ze nog niet zo ver zijn ontwikkeld. Daar valt de schade tot nu toe mee.