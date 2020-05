Geringe schade door bietenvlieg accepteren

Het IRS adviseert om bij twijfel over het nut van een bietenvliegbestrijding dit dan niet te doen.

Onderzoeksinstituut IRS adviseert om in gebieden met vergelingsziekte in suikerbieten een beetje schade door bietenvlieg te accepteren om te voorkomen dat bij de bestrijding ervan natuurlijke vijanden sneuvelen. Dat kan later in het seizoen leiden tot een grotere populatie bladluizen en extra aantasting door vergelingsziekte.

Eerste eitjes bietenvlieg gevonden

In het Zuidwesten zijn afgelopen week de eerste eitjes van de bietenvlieg gevonden. De eerste week van mei worden dan ook de eerste mineergangen in het bietenblad verwacht. Dat is ook het moment om te beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is. Een bespuiting kan uitgevoerd worden met Decis of een ander middel met deltamethrin. Een pyrethroïdenresistente bladluispopulatie kan bij toepassing van Decis al snel toenemen. Bij gebruik van een breedwerkend middel waarbij alle natuurlijke vijanden worden gedood kan de populatieopbouw van de bladluizen nog sneller gaan.

Schadedrempel

Gezien de negatieve effecten van een bespuiting tegen bietenvlieg en het feit dat bij de tot nu toe gehanteerde schadedrempel in proefvelden nooit schade is aangetoond wil het IRS de schadedrempel voor bietenvlieg op korte termijn naar boven bijstellen. Op het moment dat een teler dus twijfelt of ingrijpen nodig is, is het IRS advies om dit niet te doen.