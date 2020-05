Flevoboeren zaaien 28 hectare soja

Zeven telers uit de provincie Flevoland zijn donderdag 7 mei gestart met het zaaien van 28 hectare verse soja onder de noemer ‘Dutch Edamame’.

De teelt is een vervolg op het initiatief van vorig jaar om kennis op te doen over veredeling, teelt en de sojamarkt. Dit jaar richten de zeven telers zich op een hogere opbrengst en de verkoop in de Nederlandse supermarkt. Dat meldt de provincie Flevoland.

Warme dagen

Op basis van een rassenonderzoek is een bewuste boonkeuze gemaakt en wordt er een maand eerder gestart met zaaien. Door de warme dagen wordt de kwaliteit van de boon versterkt en de oogstopbrengst verhoogd. De peulvrucht haalt zelf stikstof uit de lucht om te groeien en verrijkt tegelijk de bodem.

Concurreren op de markt

Afgelopen jaar is de markt verkend en is Dutch Edamame als merk gelanceerd. De telers verwachten met de Flevolandse bonen te kunnen concurreren op de markt, nu er steeds meer waarde gehecht wordt aan lokaal en gezond voedsel. Het eiwitrijk initiatief wordt ondersteund door de provincie Flevoland, DutchSoy en Green Organics.