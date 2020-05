EU belast importmais met heffing

De Europese Commissie belast de invoer van mais met een heffing van € 5,27 per ton mais.

Het is voor het eerst sinds maart 2018 dat Brussel een importheffing berekent voor mais. De variabele invoerheffing voor mais is in 2010 ingesteld. Toen paste de Europese Commissie de graanmarktordening aan. De invoerheffing beschermt de Europese maissector tegen te lage prijzen door goedkope importmais.

Concurrentienadeel Europese veehouderij

Het betekent een concurrentienadeel voor de Europese veehouderij omdat de importheffing tegenwicht biedt aan een daling van de voerprijs. De laatste keer gold een invoerheffing van oktober 2017 tot begin maart 2018. Nu geldt weer een heffing omdat mais in de VS erg goedkoop is geworden. De vraag naar mais is gezakt omdat minder ethanol nodig is als bijmenging door brandstof.

Variabele invoerheffing mais

De EU hanteert voor mais een variabele invoerheffing en geen vaste, omdat de EU veel mais importeert. De heffing hangt af van drie factoren: de maisprijs op de termijnmarkt in Chicago, de premie voor het transport van Amerikaanse mais naar een haven in de Golf van Mexico en de vrachtkosten van die haven naar de Europese Unie. Van deze drie bedragen wordt € 157,03 afgetrokken. Dat is 155% van de interventieprijs van € 101,31. Het bedrag dat overblijft is de theoretische invoerheffing.

De Commissie berekent dagelijks het gemiddelde van de laatste tien dagen. Als het gemiddelde hoger is dan € 5, wordt dat gemiddelde de importheffing. Die bedraagt nu € 5,27. De importheffing verandert pas weer als het gemiddelde meer dan € 5 afwijkt van de vorige berekende heffing. De verwachting is het gemiddelde deze of begin volgende week boven die grens uitkomt. Op 28 april bedroeg de theoretische heffing al € 14,70.