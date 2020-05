EU-afzet bevroren aardappelproducten fors lager

De afzet van bevroren aardappelproducten vanuit Nederland naar EU-28, inclusief Groot-Brittannië, zakt in februari onder 75.000 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Eurostat.

Sinds februari 2015 (65.314 ton) werd niet meer zo’n lage hoeveelheid afgezet. Het afgelopen jaar (februari 2019 t/m januari 2020) werd gemiddeld ruim 90.000 ton per maand in EU-28 afgezet. De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden langzamerhand zichtbaar in de cijfers.

Afzet Azië komt weer op niveau

De afzet naar China en Korea trok in de eerste maanden na de jaarwisseling juist sterk aan. Dat is opvallend, omdat toen in Azië de piektijd voor corona was. Kijkend naar het lopende seizoen (juli 2019 tot en met februari 2020) heeft China met 9.920 ton diepgevroren aardappelproducten afname ruim een derde (36%) minder afgenomen dan dezelfde periode een jaar eerder. De afzet naar Korea is in juli tot en met februari bijna verdubbeld naar 5.312 ton. “We zien overigens nu de afzet naar Azië weer op niveau komen”, zegt Dick Zelhorst directeur van Aviko Potato.

Rusland neemt minder aardappelproducten af

Verder valt op dat Rusland in januari en februari respectievelijk 6% en 10% minder bevroren aardappelproducten uit Nederland heeft afgenomen vergeleken met dezelfde maanden een jaar eerder. Maar kijkend naar het huidige seizoen vanaf juli, blijft de afzet naar Rusland redelijk stabiel.

Ook Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië en Colombia nemen het lopende afzetseizoen meer bevroren aardappelproducten af. Dichterbij huis nemen de Oost-Europese landen Polen, Roemenië, Tsjechië, Bulgarije en Slowakije steeds meer Nederlandse aardappelproducten af.