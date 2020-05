Duynie zet fritesaardappelen af naar rundveehouderij

De afzet van fritesaardappelen richting melkvee- en vleesveehouderij komt goed op stoom, aldus leverancier Duynie.

Het bedrijf heeft meerdere mogelijkheden om de aardappelen te plaatsen. Door de coronacrisis is de fritesindustrie hard geraakt. Akkerbouwers kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een schaderegeling, waarna deze aardappelen niet meer in de verwerking terecht mogen komen.

Aardappelen als voer voor rundvee en varkens

Duynie zet de aardappelen op meerdere manieren in de markt. Via het bedrijfsonderdeel Ingredients worden aardappelen gedroogd voor afzet in huisdiervoeding. Via Duynie Feed gaan ze rechtstreeks of gewassen naar melkvee- en vleesveehouders. Voor varkenshouders heeft het bedrijf een vloeibaar product gelanceerd van gemalen en gestoomde aardappelen. Dit is een vervanger voor de momenteel minder beschikbare aardappelstoomschillen. Het is nutritioneel van hogere waarde en wat hoger in prijs.

10 kilo per dag voor volwassen rundvee

Verkoopleider Bart Grob schat dat het grootste deel van de aardappelen uit deze campagne richting melkvee- en vleesveehouders gaat. Hij benadrukt de voordelen van een lekker en gemakkelijk te voeren product dat goed past bij rundveerantsoenen met een positief effect op de productie. Een opname bij volwassen rundvee van 10 kilo per dag is meestal geen probleem. Selectie aan het voerhek en beperkte opslagmogelijkheden worden soms als nadeel genoemd.

Miljoen ton onverkoopbare aardappelen

Eerdere schattingen vanuit de aardappelindustrie gaan uit van een miljoen ton onverkoopbare aardappelen. Hoeveel hiervan uiteindelijk als veevoer wordt afgezet, moet de komende tijd blijken. Een onzekere factor is volgens Duynie de duur van de coronamaatregelen en daaraan gerelateerde marktontwikkelingen bij de aardappelverwerkers.