Dit seizoen steeds meer problemen in bietenteelt

De suikerbietenteelt van 2020 heeft ernstig te lijden van de aanhoudende droogte en de luizendruk. Dat blijkt uit het weekbericht van de agrarische dienst van Suiker Unie.

Op veel percelen op de zware klei kiemen de bieten niet meer of zijn de kiempjes verdroogd. Dat geeft lage plantbestanden. Er wordt veel beregend, ook op bietenpercelen.

Bestrijden groene bladluis

Daarnaast is de aandacht voor luisbestrijding onverminderd groot. Regionaal is inmiddels voor de derde keer een waarschuwing uitgegaan om het bietengewas te controleren. Bijna overal wordt gespoten om bij overschrijding van de schadedrempel de groene bladluis te bestrijden.

Middelen hard nodig

Gezien de luizendruk zijn alle middelen hard nodig. Teppeki mag niet worden ingezet na 1 juni, of daarna uitsluitend tot het 10-bladstadium. Onlangs is, na Batavia, een tijdelijke vrijstelling gerealiseerd voor het middel Closer. Beide middelen zijn vriendelijk voor de natuurlijke vijanden van plagen in de suikerbieten.