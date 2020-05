Demo tripsbestrijding met natuurlijke vijanden

Gewasbeschermingsbedrijf Profytodsd heeft op de demolocatie in Ens samen met Koppert Biological Systems een proef aangelegd waarbij trips in uien wordt bestreden met natuurlijke vijanden.

Om de poppen van trips in de grond aan te pakken, zijn begin mei met de veldspuit roofaaltjes gespoten. Deze minuscule beestjes zijn met water over het veld verspreid. Hiervoor zijn de filters uit de doppen gehaald. De bodemtemperatuur had toen de 12 graden bereikt en de grond was vochtig; ideale omstandigheden voor deze toepassing. Dit wordt herhaald als de eerste trips zich in het gewas laten zien.

Begin mei zijn de roofaaltjes gespoten op het demoperceel uien. De bodemtemperatuur had toen de 12 graden bereikt en de grond was vochtig; ideale omstandigheden voor deze toepassing. - Foto's: Profytodsd

Roofmijten tegen larven van de trips

Dan worden ook roofmijten ingezet, om de larven van de trips te bestrijden. Het signaleren en monitoren wordt onder andere gedaan met behulp van plakvallen, die digitaal worden uitgelezen. Bij het strijken van de uien worden de larven van de gaasvlieg uitgezet om de druk van de trips verder te beheersen en de schade te minimaliseren.

Roofaaltjes zijn minuscule beestjes, die met water over het veld worden verspreid.

Demodagen

Profytodsd en Koppert staken eind vorig jaar de koppen bij elkaar voor dit unieke project, om te kijken of het haalbaar is om met natuurlijke vijanden tripsschade te beperken en de opbrengst van de uienteelt te behouden. De partijen hopen de bevindingen deze zomer op demodagen te kunnen presenteren.