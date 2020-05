Brazilië blijft eind april de uienexportkar trekken

Brazilië is opnieuw de grootste inkoper van Nederlandse uien in de nieuwste exportcijfers van het GroentenFruit Huis.

Met de 4.670 ton die het Zuid-Amerikaanse land naar zich toehaalde in week 18 – de laatste week van april – is de uienexport in die week toegenomen naar 19.314 ton. Het exportcijfer van de voorgaande week is bijgesteld van 15.508 naar 16.378 ton. Het totaal van dit seizoen komt hiermee op 1.074.270 ton. Dat is flink meer dan in de voorgaande seizoenen tot en met week 18. Vorig jaar was 777.602 geëxporteerd en het jaar daarvoor 1.043.920 ton (toen is uiteindelijk 1,2 miljoen ton uitgevoerd). Een recordexport is dus in zicht.

Amper uien uit Brazilië

Brazilië nam met die 4.670 ton flink meer af dan de week daarvoor (week 17), toen kleine 2.400 ton voor deze inkopers op het schip ging. Het land heeft dit seizoen veel meer uien gekocht dan in de voorgaande jaren; nu 42.556 ton, 2019: 111 ton, 2018: 27.481 ton. Dat komt doordat Brazilië amper uien uit Argentinië kan betrekken, door logistieke problemen aldaar.

Tweede plek voor Verenigd Koninkrijk

De tweede plek in de lijst van afnemers van Holland Onions is voor het Verenigd Koninkrijk met 1.862 ton. Dan volgen Guinee met krap 1.400 ton, Duitsland met 1.384 ton en Mauritanië met 1.254 ton.