Bloembollenhandel kan weinig met huidige compensatieregeling

Ondernemers in de bloembollenhandel verwachten niet veel van de compensatieregeling voor de sierteelt en de voedingstuinbouw, waar het kabinet recentelijk € 600 miljoen voor heeft uitgetrokken. Dat meldt handelsbond Anthos.

De uitvoeringsregeling van RVO.nl is gericht op omzetderving van tenminste 30% tussen 12 maart en 11 juni 2020. Omdat veel Anthos-leden de omzetderving pas later dit jaar kunnen vaststellen, pleit Anthos er in het Tuinbouw Crisisteam en richting VNO-NCW al langer voor om een voorziening te treffen voor langetermijnschade.

Grote onzekerheid over marktontwikkelingen

Veel van afnemers van bloembollen zijn hard geraakt en verkeren in grote onzekerheid over de marktontwikkelingen en daardoor hun voortbestaan. Dat maakt ze terughoudend in het plaatsen van orders, betalingen stagneren en er komen regelmatig verzoeken voor het aanpassen van al afgesloten transacties.

NOW-regeling

Uit een ledenenquête van Anthos blijkt dat bloembollenhandelaren van alle coronamaatregelen vanuit de overheid het vaakst een beroep op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de NOW-regeling. Ruim 55% van de respondenten heeft deze regeling aangevraagd, terwijl 18% zo’n aanvraag nog in beraad heeft. Op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOG) is door ruim 30% een beroep gedaan. Uitstel van betaling van belastingen en aflossingen is veelvuldig gevraagd, maar bijzondere kredietfaciliteiten worden amper gebruikt.