Bieten Advies Systeem nu beschikbaar als app

De Bieten Advies Systeem (BAS)-tool is nu ook beschikbaar als app voor smartphones.

De app is te downloaden in de Google Play Store (voor Android smartphones) en in de App Store (voor iPhones). Dat heeft Suiker Unie aan haar leden laten weten. De app is gratis voor leden.

Perceelspecifiek advies

BAS is een tool om telers persoonlijk en perceelspecifiek te adviseren. Afgelopen jaar was de tool uitsluitend beschikbaar op de pc, via het ledenportaal van Cosun en via de website van bieteninstituut IRS. BAS geeft onder andere info over de aanwezigheid van groene perzikbladluizen die het bladvergelingsvirus kunnen overdragen, over de infectiekansen van Cercospora en Stemphylium en over het temperatuurverloop in bietenhopen.

Bladluizenkaart

Op dit moment is in de smartphone-app de bladluizenkaart in te zien. De functies worden de komende tijd verder uitgebreid. Zo worden binnenkort de bladschimmelinfectiewaarden op basis van een netwerk van 450 sensoren inzichtelijk gemaakt in de app.

Met de BAS-app is snel te checken of de schadedrempel qua luizen in de regio is overschreden, vooral dit jaar een uitkomst vanwege de hoge luizendruk. In sommige regio‘s, vooral in het Zuidwesten, is nu al driemaal een waarschuwing uitgegaan voor overschrijding van de schadedrempel.