Beurskoers aardappelbedrijf HZPC opnieuw onderuit

De waarde van een certificaat van aandeel van HZPC is op de laatste beursdag opnieuw met de maximale 10% gedaald en kwam uit op € 131,25.

Het is voor de vierde keer op rij dat de beurskoers maximaal daalt. HZPC houdt 2 keer per jaar een beursdag, in mei en november, waarop de certificaten verhandeld kunnen worden.

In mei 2000 werd voor het eerst gehandeld in de certificaten tegen een koers van € 24. De top werd bereikt in mei 2018 met een koers van € 200. Daarna zakte de koers 4 keer met de maximale daling naar € 131,25 op de beursdag van 8 mei. Het aanbod aan certificaten was groter dan de vraag.

Dividend vloeit weg

HZPC ontstond in 1999 uit een fusie van Hettema en de Zaai- en Pootgoed Coöperatie (ZPC). De Vereniging HZPC heeft 783.725 certificaten van aandelen uitgegeven. De certificaten waren van telers, maar met het verstrijken der jaren zijn dat steeds meer oud-telers geworden. Dat betekent dat ook steeds meer dividend wegvloeit naar niet-actieve certificaathouders.

Daarom heeft HZPC het programma Connecting Growers in het leven geroepen. Dat houdt in dat HZPC ieder jaar € 1,5 miljoen opzij legt om certificaten te kopen. De opkoop start op de beursdagen in november 2020 en mei 2021. Die certificaten worden in juni 2021 gratis weggegeven aan telers in Nederland en andere landen op basis van hun areaal pootaardappelen. HZPC stelt dat veel niet-telers daarom hun certificaten te koop hebben aangeboden.