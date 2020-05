België onderzoekt fritescompensatie

België onderzoekt een compensatieregeling voor onverkoopbare fritesaardappelen. Algemeen secretaris Romain Cools van Belgapom schat de kans op zo’n regeling in Vlaanderen groter dan in Wallonië.

“Vlaanderen heeft meer financiële middelen. Het landbouwbeleid in België ligt bij de gewesten, niet bij de federatie.” Cools schat dat voor 500.000 tot 700.000 ton aardappelen geen bestemming is. “Ik juich een steunmaatregel toe voor de vrije telers. De contracttelers krijgen hun aardappelen vergoed of sluiten een individuele regeling met hun afnemer. Na de coronacrisis zal de vraag naar aardappelproducten in de wereld verder groeien. De Belgische sector heeft ook de vrije telers nodig om in te spelen op die groei. Gelukkig heeft de EU de regels voor de mededinging versoepeld tot eind oktober zodat telers en verwerkers afspraken kunnen maken. Niemand weet hoe lang de coronacrisis gaat duren. Dat kan ook nog effect hebben in seizoen 2020/2021.”

Nog geen verwerkers omgevallen

Tot dusver zijn er nog geen verwerkers in België omgevallen, zegt Cools. “Maar de problemen met de cashflow zijn groot doordat inkomsten zijn weg gevallen. De Belgische sector investeerde de laatste 4 jaar € 1,6 miljard. Dat moet terug worden verdiend.”

Ongeoorloofde staatssteun

Cools laat zich niet uit of de compensatieregeling in Nederland een concurrentienadeel is voor België. In Nederland wordt de compensatieregeling verrekend met de contractprijs, hetgeen de verwerkers geld bespaart. Cools: “Dat is een Nederlandse aangelegenheid. Maar daar gingen bij mij wel de wenkbrauwen van omhoog. Ik kan me voorstellen dat andere lidstaten zich afvragen of sprake is van ongeoorloofde staatssteun aan bedrijven.”