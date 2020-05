Belgen en Duitsers blijven pootgoed kopen

Duitsland en België zijn ook dit jaar stevig aan de markt om pootgoed in Nederland te kopen. Dit ondanks vele oproepen om het aardappelareaal te verminderen.

Voor de Nederlandse pootaardappelsector is het mooi meegenomen dat de Belgen en Duitsers dit seizoen zo actief zijn op de Nederlandse pootgoedmarkt. Welk effect dit zal hebben op de consumptie-aardappelmarkt zal nog moeten blijken, want de mate waarin droogte toeslaat zal daarin een bepalende factor zijn.

Meeste poters naar België

Duitsland importeerde in april iets meer dan 27.000 ton pootgoed uit Nederland, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Daarmee is de afzet naar dit land inmiddels gestegen tot boven de 90.000 ton. En tot nog toe werd deze grens nog maar één keer eerder gepasseerd in de afzet naar de oosterburen; dat was in het seizoen 2017-‘18.

Vorige maand gingen de meeste poters naar België; in totaal volgens de NAO-gegevens iets meer dan 32.000 ton. De totale afzet naar de zuiderburen is met 88.000 ton een fractie kleiner dan naar Duitsland.

4% meer pootgoed

De totale export van Nederlands pootgoed naar EU-landen valt tot en met april 4% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen in het seizoen 2016-‘17 werd in de vergelijkbare periode meer pootgoed binnen de EU verkocht. Dat verschil is echter maar klein; minder dan 9.000 ton. Dat geeft eens te meer aan dat de Nederlandse pootgoedsector goede zaken heeft gedaan op de markten die dichtbij liggen.

Export naar Afrika

Ondanks een minder grote afzet naar Afrika dan de pootgoedsector tot vorig seizoen gewend was, komt het totale exportcijfer tot en met april uit op iets boven de 750.000 ton. Dat cijfer ligt maar een fractie onder het 5-jarig gemiddelde.