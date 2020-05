Belgapom: importstop voor frites uit EU niet reëel

Het verzoek van de landbouworganisaties in Nieuw-Zeeland en Australië om de import van frites uit de Europese Unie te beperken, is niet reëel.

Een importbeperking om dumping te voorkomen moet namelijk worden onderbouwd, zegt secretaris Romain Cools van de Belgische brancheorganisatie Belgapom. “Dat moet je met cijfers kunnen onderbouwen. Er is geen sprake van dumping. Dus dat is dan ook niet aan te tonen.” Landen kunnen ook kiezen voor een vrijwaringsclausule om te voorkomen dat een binnenlandse sector omvalt door importproducten. Cools: “Maar dan mag je uit geen enkel land meer die producten importeren.”

Vrees voor massale export goedkope frites

De brancheorganisaties Potatoes NZ in Nieuw-Zeeland en Ausveg in Australië hebben hun regeringen gevraagd de import van frites uit Europa te beperken. Ze vrezen dat Europese verwerkers massaal goedkope frites gaan exporteren, omdat de vrieshuizen in de EU vol liggen.

Cools constateert dat landbouworganisaties in die landen hun overheden vaker hebben gevraagd om importbeperkingen. “Maar dat is tot nu toe nooit door de overheid gedaan. Beide landen exporteren zelf ook veel landbouwproducten. Dan kun je moeilijk de import aan banden leggen.”

Geruchten

Volgens Cools worden in Australië en Nieuw-Zeeland geruchten verspreid die niet kloppen. “De aardappelsector in de EU krijgt geen steun vanuit Brussel. Alleen de Nederlandse overheid heeft een compensatieregeling van € 50 miljoen voor aardappelen die van de fritesmarkt worden gehaald. Ook gaat het gerucht dat aardappelen vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk worden geëxporteerd om er frites van te maken voor export naar Australië en Nieuw-Zeeland. Via het World Potato Congress (waar Cools voorzitter van is, red) geven we de juiste informatie aan die landen.”

Afzetmarkten Australië en Nieuw-Zeeland van beperkt belang

De afzetmarkten in Australië en Nieuw-Zeeland zijn beperkt van belang. België exporteert jaarlijks 2,7 miljoen ton bevroren aardappelproducten. Daarvan ging vorig jaar 19.000 ton naar Australië en 2.400 ton naar Nieuw-Zeeland. Cools: “Australië staat voor de Belgische aardappelsector op de zevenentwintigste plaats wat betreft bestemming. Nieuw-Zeeland staat op plaats 71.”