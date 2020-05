Avebe verhoogt voorschotprijs aardappeloogst 2019

Aardappelverwerker Avebe verhoogt de voorschotprijs voor oogst 2019 met € 6 naar € 71 per ton zetmeelaardappelen.

Verder heeft Avebe besloten dat geen boete wordt opgelegd bij het leveren van te weinig aardappelen. Een lid krijgt alleen een boete als helemaal geen aardappelen van oogst 2019 aan Avebe worden geleverd. Ook wijzigt Avebe de staffel bij de volleverpremie. Dat meldt bestuursvoorzitter Bert Jansen in een videoboodschap aan de leden van de aardappelcoöperatie.

Jansen verwacht goede prestatieprijs

Jansen verwacht dat Avebe over boekjaar 2019/2020 een goede prestatieprijs kan realiseren, ondanks de coronacrisis. Het boekjaar loopt van augustus 2019 tot en met juli 2020. “De resultaten zijn tot nu toe beter dan verwacht”, zegt Jansen in de video. “Er is veel vraag bij onze klanten naar ingrediënten voor pizza, noedels en andere lang houdbare voedingsmiddelen. Als de komende twee maanden zo blijven lopen, realiseren we een goede prestatieprijs.”

De prestatieprijs is het aardappelgeld dat de coöperatie aan de leden betaalt, vermeerderd met het nettoresultaat. Jansen: “Onze orderportefeuille is goed gevuld. De prijzen liggen op een goed niveau.”

Nog geen campagneprijs vanwege onzekerheid door coronavirus

Avebe heeft de aardappelen van oogst 2019 verwerkt. In andere jaren maakt Avebe direct na de campagne de campagneprijs bekend. In plaats daarvan verhoogt Avebe nu de voorschotprijs met € 6 per ton.

Jansen: “We willen voorzichtig zijn. We weten niet of er een tweede golf besmettingen met het coronavirus komt. Of dat er alsnog problemen komen met het transport van onze producten naar de afnemers. Daarom maken we begin juli de campagneprijs bekend. Die wordt dan ook direct uitbetaald.”

Extra zetmeel produceren zou hebben geleid tot lagere aardappelprijs

Avebe had 19 maart aan de leden gemeld dat er geen extra aardappelen geleverd konden worden bovenop de hoeveelheid die in de najaarsinventarisatie was gemeld. Toen kwamen veel spotgoedkope fritesaardappelen beschikbaar omdat de vraag naar frites was weggevallen voor de Nederlandse verwerkers vanwege de coronacrisis. Avebe wil geen extra zetmeel produceren, zegt Jansen. “Dat had geleid tot een daling van de marktprijs en dat had de aardappelprijs voor onze leden gedrukt.”

Avebe moest ingrijpen om aardappelprijs voor de leden te beschermen

Dit besluit leidde wel tot een ongelijke behandeling van de leden. Telers die voor 19 maart extra aardappelen hadden geleverd om de volleverpremie te kunnen innen, hadden geluk. Leden die dat nog niet hadden gedaan, liepen de volleverpremie mis. Ook leden die nog extra aardappelen moesten leveren om onderlevering te voorkomen, werden zo benadeeld. Jansen: “Maar Avebe moest ingrijpen om de aardappelprijs voor de leden te beschermen. Er is door de coronacrisis een bijzondere situatie ontstaan.”

Goedkope fritesaardappelen verwerken had Avebe meer geld gekost

Jansen bedoelt dat Avebe-leden dan goedkope fritesaardappelen hadden kunnen kopen voor levering aan Avebe om in aanmerking te komen voor de volleverpremie. Zo laat in de campagne had Avebe daar niet meer de productiecapaciteit voor. De fabriek in Ter Apelkanaal was al stil gelegd en de fabriek in Gasselternijveen zat vol geboekt. Om het leed te verzachten heeft Avebe de staffel van de volleverpremie verlaagd van 4 ton naar 3,6 ton zetmeel per aandeel. Zo komen leden eerder in aanmerking voor de premie.

Ook legt Avebe geen boetes op bij onderlevering, omdat leden geen aardappelen kunnen bijkopen om aan hun leverplicht te voldoen. Alleen leden die helemaal geen aardappelen hebben geleverd, krijgen een boete. Jansen: “Die leden hebben er bewust voor gekozen niet aan Avebe te leveren.”