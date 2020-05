Avebe: 19% zetmeel in campagne 2019-2020

Het zetmeelgehalte van Avebe-campagne 2019-2020 ligt rond de 19%. Dit is iets lager dan het meerjarig gemiddelde.

Het tarrapercentage, de grond die met de aardappelen meekomt van het land naar de fabriek, was lager dan gemiddeld.

Vorige week verwerkte Avebe de laatste aardappelen van deze campagne op de productielocatie in Gasselternijveen (Dr.). Begin mei waren alle aardappelen van leden afgeleverd. De aardappelverwerking op andere productielocaties in Nederland en Duitsland was al eerder beëindigd.

Droogte

Na een groeiseizoen waarin hoge temperaturen en droogte opnieuw een rol speelden, werden vanaf half augustus de eerste veldaardappelen aangeleverd. Vanaf medio januari volgden de aardappelen uit bewaarplaatsen bij de leden. Hoewel de temperatuur de afgelopen maanden steeg, bleef de kwaliteit van de aardappelen ook in de laatste fase van de campagne in het algemeen goed. Zowel de aanvoer van aardappelen als het verwerken hiervan in de fabrieken verliep zonder problemen. Avebe kan dan ook terugkijken op een goed verlopen campagne.

Eiwit voor voedingstoepassingen

Door de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten voor voeding begint en eindigt elke verwerkingscampagne in Gasselternijveen. Op deze locatie haalt Avebe het eiwit uit de aardappelen voor voedingstoepassingen waaronder vleesvervangers en zuivelvrije producten. De komende maanden staan in het teken van fabrieksonderhoud en uitvoeren van geplande investeringen. De volgende campagne start naar verwachting half augustus in Gasselternijveen.