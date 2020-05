Alarmerend veel bladluizen op aardappelen

Bij de eerste afklop van aardappelplanten door de keuringsdienst NAK zijn er bijzonder veel virusoverbrengende bladluizen gevonden.

Het afkloppen van aardappelplanten op meerdere plaatsen in Nederland doet de NAK vanaf half mei, voordat de vangbakken geplaatst worden, om al vroeg in het seizoen een indruk te krijgen van de luisdruk.

Ruimschoots overtroffen

Vorig jaar werden er ook zeer veel bladluizen bij de eerste afklop gevonden, maar dit jaar worden deze aantallen ruimschoots overtroffen. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt, dat het afkloppen dit jaar 1 week eerder is gestart dan normaal. De groene perzikluis, de belangrijkste virusoverbrenger, is op vrijwel iedere plek in grote aantallen gevonden.

Vanwege de droogte en in sommige gevallen afgevroren percelen, kon er in 7 regio’s in het Noordoosten nog niet worden afgeklopt.

Ook in Noord-Holland

Opvallend is dat in Flevoland, en dan met name in de Noordoostpolder, extreem veel luizen gevonden zijn. De vectorendruk, het aantal luizen vermenigvuldigd met de overdrachtsreferentie, is hier 2.745 tegenover 144 in 2019 en 8 in 2018. Ook Noord-Holland is de luisdruk hoger dan gemiddeld in het land.