Aardappelteler gaat met vuur nachtvorst te lijf

Een aardappelteler in het Overijsselse Westerhaar heeft geprobeerd nachtvorstschade in zijn aardappelen te voorkomen door stro in de brand te steken. De brandweer heeft de vuurtjes geblust.

Met name in het oosten van het land was het afgelopen nacht flink koud. Weerplaza meldt dat in grote delen van Overijssel de temperatuur op 10 centimeter boven kort gemaaid gras daalde tot onder de -6 graden Celsius. In Drenthe en een deel van Groningen was het zelfs nog iets kouder, plaatselijk zakte het kwik tot -7,5 graden Celsius.

Lees verder onder de tweet.

Overlast rook

In Westerhaar probeerde een aardappelteler schade aan de planten te voorkomen door op de hoeken van het perceel hopen stro in de brand te steken, melden diverse media. De rook gaf echter overlast in het dorp en daarom werden de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer bluste de vuurtjes en de politie heeft de boer er op aangesproken, meldt onder meer regionaal weekblad De Toren op zijn website.