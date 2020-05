€ 182,20 voor baktarwe in bewaarpool Agrifirm

Apeldoorn-Coöperatie Agrifirm betaalt voor baktarwe van oogst 2019 in de bewaarpool € 182,20 per ton.

Voor de basispool komt de baktarweprijs uit op € 165,30 per ton. De basispool loopt van mei tot mei, de verkoopperiode van de bewaarpool is het voorjaar.

De leden van Agrifirm ontvangen over oogst 2019 ook nog € 3,50 per ton ledenvoordeel boven de poolprijs. De genoemde basispoolprijzen zijn inclusief een rentevergoeding van € 3,10 per ton. De baktarwepremie bedraagt € 2 per ton.

Goede vraag naar Europese tarwe

Rondom de oogstperiode was het warm en droog, dat zorgde voor een prachtige oogst, maar met weinig stemming op de graanmarkt. In het najaar van 2019 klom de graanmarkt heel voorzichtig omhoog. Belangrijkste aanjager was de goede vraag naar Europese tarwe en de onzekerheid over de uitzaai voor de oogst 2020.

Vanaf de jaarwisseling begonnen de internationale markten meer en meer te reageren op de onrust over het verloop van de corona-uitbraak. De prijzen bleven dit voorjaar redelijk op peil, maar de mogelijkheden in de markt waren volgens Agrifirm beperkt.

Biologische graanpools

De gemiddelde poolprijs voor biologische baktarwe is uitgekomen op € 353 per ton. Dat is iets meer dan het vijfjarig gemiddelde. De vraag naar hoogwaardige Nederlands biologisch graan is volgens Agrifirm goed. Een uitbreiding in volume is zelfs nog mogelijk, zonder direct de markt te verstoren. De markt voor voergranen is minder gunstig.

De gemiddelde poolprijs van de haver is uitgekomen op € 343 per ton en dat is ruim € 50 per ton hoger dan het vijfjarige gemiddelde. De droge en warme zomer van 2019 heeft voor kwalitatief goed verwerkbare granen gezorgd. De biologische haver was allemaal geschikt voor humane consumptie.