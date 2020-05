€ 14,90 voor uienbewaarpool Agrifirm

Agrifirm betaalt € 14,90 per 100 kilo voor uien in de lange bewaarpool die loopt van december tot en met april.

Voor de Agrifirm-uienpool met korte opslag, die loopt van oktober tot januari, kwam de prijs voor oogst 2019 uit op € 13,25 per 100 kilo. Met deze resultaten hebben de beide bewaarpools, volgens Agrifirm, in de met vlagen flauwe markt van dit seizoen een keurige marktconforme prijs gescoord.

Ledenvoordeel

Het verloop van het uienjaar was tot eind april redelijk gemiddeld. Geen enorme prijsstijgingen, zoals in het seizoen oogst 2018. Momenten van oplevingen werden afgewisseld met flauwe momenten. Net als in andere jaren scoorde de pool volgens Agrifirm een nette middenprijs. Met het ledenvoordeel van coöperatie Agrifirm van € 0,60 per 100 kilo komt de prijs boven de gemiddelde beursprijzen uit. De uien in de bewaarpools waren goed van kwaliteit. Het gemiddelde tarrapercentage komt uit rond de 6%. Een goede score gezien de extreme zomer en de natte herfst van 2019.

Verspreide teelt uien

Agrifirm claimt als geheim van de pool dat de uien verspreid door Nederland worden geteeld en dat het zaken doet met meer dan 10 verwerkers. Zo kan de coöperatie voor verschillende kwaliteiten de beste prijs uit de markt halen.