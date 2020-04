Zaaibed klaarleggen op klei problematisch

Het klaarleggen van een zaaibed op zwaardere gronden voor uien of bieten is dit jaar problematisch.

Hoe zwaarder de grond hoe slechter het vaak gaat, zegt Cok van der Maarl, Agrifirm teeltadviseur in de Haarlemmermeer en Flevoland. De combinatie van een natte winter en nu sterk drogend weer maakt dat de grond keihard opdroogt, en de kluiten bijna niet fijn te krijgen zijn. Dat geldt voor alle herfst- of winter geploegde of gespitte percelen.

Rotereg is nu de standaard

Met een sneleg is dit voorjaar niet veel te beginnen, deze willen soms de grond niet eens in. De rotoreg is nu volgens Van der Maarl de standaard. En dan moet nog erg langzaam gereden worden en soms meerdere keren erover om een enigszins acceptabel zaaibed te krijgen.

Kritisch zijn op waterkwaliteit

Telers proberen zelfs al door te beregenen de grond wat zachter te krijgen. De adviseur ziet daarvan wisselende resultaten. Het valt tegen om de harde kluiten doornat te krijgen. Het valt Van der Maarl op dat percelen die door de natte herfst na de oogst niet meer bewerkt zijn nu het best bewerkbaar zijn. Dat geldt ook voor percelen waar een NKG-systeem toegepast is. Voor telers die gaan beregenen adviseert Van der Maarl om kritisch te zijn op de waterkwaliteit, vooral kiemplantjes zijn gevoelig voor zoutschade.