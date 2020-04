Waarschuwing voor slakken op beregende cichorei

Cichoreiverwerker Sensus en onderzoeksinstituut IRS waarschuwen cichoreitelers voor slakkenvraat in net opkomende cichorei.

Op percelen waar beregend wordt voor de opkomst is de kans op schade het grootst. Maar ook op droge percelen is kans op slakkenvraat.

Schade in kiemblad- tot tweebladstadium

Slakken veroorzaken vooral schade in het kiemblad- tot tweebladstadium. Daarna is er soms nog vreterij door slakken aan de planten zichtbaar, maar dit leidt dan niet meer tot plantwegval. Op zavel-, lichte klei- en lösspercelen met groenbemester(s), koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht of op percelen met een niet-kerende grondbewerking moeten telers extra alert te zijn. Soms zijn de slakken echter zo klein (0,5 cm) dat ze heel moeilijk te vinden zijn. Slijmsporen zijn een aanwijzing voor de aanwezigheid van slakken.

Slakkenkorrels strooien

Is er slakkenschade in het gewas zichtbaar dan is de schade te beperken door slakkenkorrels te strooien. Vaak komen slakken vanuit de perceelsranden en komt slakkenschade ook alleen daar voor. In dat geval is toepassen van slakkenkorrels aan de randen voldoende.