Verwerkers België nemen alle contractaardappelen af

Aardappelverwerkers in België zetten zich in om in ieder geval alle contractaardappelen die telers nog in de bewaring hebben liggen, af te nemen. Dat zegt secretaris Kurt Cornelissen van de Belgische branche-organisatie voor aardappelen Belpotato.

Cornelissen zegt dat in België naar verwachting minder aardappelen door de coronacrisis boven de markt zijn komen te hangen dan de 1 miljoen ton in Nederland. Hoeveel minder precies kan hij niet zeggen. “Dat zijn we precies nu via een enquête aan het inventariseren. Over enkele dagen weet ik meer. ”

Verschillen in afzetmarkten Nederland en België

Oorzaak zouden de verschillen in afzetmarkten van Nederland en België zijn. De Belgische verwerkende industrie is meer dan de Nederlandse gericht zijn op de retail, op de supermarkten. Daardoor komt de klap van de stagnerende horeca-afzet minder hard aan. “Mensen blijven ondanks de crisis boodschappen doen. De out of home-afzet daartegenover is vrijwel weggevallen. Dat treft Nederland harder.”

Overigens zijn er ook in België individuele schilbedrijven die zich volledig op de horeca richten, “Die worden wel heel zwaar getroffen.”

Pijn zit bij telers die aardappelen lang bewaren

Ook de schade die telers gaan lijden is onevenredig verdeeld, vertelt Cornelissen. “Wie tot begin maart heeft afgeleverd, heeft geen probleem. De pijn zit bij de langbewaarders, ook bij contracttelers. Wie 40 ton per hectare heeft gecontracteerd, houdt 10 ton vrije aardappelen over. Maar de het grootste probleem zit bij wie al zijn aardappelen nog heeft, en ze vrij heeft.”

De Belgische aardappelsector heeft nog geen coronasteun aangevraagd. Belpotato heeft daartoe echter al wel lijntjes uitgelegd naar de Vlaamse en Waalse regeringen. Ongeveer 80% van het aardappelareaal in België ligt onder contract, van de aardappelen in de loods geldt dat voor twee derde.