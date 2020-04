Uienvlieg al vroeg gezien

De uienvlieg is zo’n drie weken geleden al in het veld gezien dit seizoen, in het zuiden van het land.

Dat zegt Arjan Hurink, marketing- en salesmanager bij onderzoeksorganisatie HLB. “Dat is zeer vroeg, maar wel ‘gelijk op’ met andere insecten. Alles is dus vroeg”, licht hij toe. Omdat HLB/de Groene Vlieg dat al voorzag, zijn ze eerder van start gegaan met de monitoring van de uienvlieg. Zo kunnen steriele uienvliegen (SIT-techniek) accuraat worden ingezet. Hurink: “Als tijdig maatregelen worden genomen, wat prima kan met SIT, is er geen reden tot bezorgdheid. Als er niets wordt gedaan, is de kans op schade wel degelijk groter. Hoe kleiner het uitje, hoe meer schade de larven aanrichten.”