Uientelers gezocht voor CA-bewaartechniek

De bewaartechniek Controlled Atmosphere (CA) kan een uitkomst zijn in de kiemremming van uien, zegt specialist Van Amerongen uit Tiel. “We zijn op zoek naar uientelers die gezamenlijk met ons de techniek verder willen ontwikkelen”, vertelt Martijn Heesters van Van Amerongen.

De CA-techniek wordt nu nog vooral toegepast voor de bewaring van fruit, maar Van Amerongen ziet ook kansen voor de uiensector.

De vraag uit de praktijk is er, door de druk op gewasbeschermingsmiddelen. Kiemremmingsmiddel maleïne hydrazide (MH) is in 2017 op het nippertje van een verbod gered door een gezuiverde versie van het product te realiseren. De nieuwe toelating geldt voor 10 jaar. Het is afwachten wat daarna gebeurt. Zonder kiemremming is de verre export van uien niet meer mogelijk, wat grote gevolgen voor de markt en dus de teelt zou hebben.

Rustperiode na koeling verlengen met CA-techniek

Koeling houdt uien in de bewaring rustig, maar zodra de uien weer uit de koeling komen, worden ze weer actief. Met CA-techniek kan deze rustperiode worden verlengd. Bij deze bewaarmethode wordt de ademhaling van de ui verminderd door in de bewaarcel de hoeveelheid zuurstof (O2) te verlagen, koolstofdioxide (CO2) te verhogen, de relatieve luchtvochtigheid (RV) te regelen en de temperatuur.

Deze combinatie van factoren is CA, waarmee met een natuurlijke methode de spruitvorming in uien wordt tegengegaan. Hoe lang de spruitrust precies behouden blijft, moet nog verder worden onderzocht.

Bewaartechniek verder ontwikkelen met uientelers

Van Amerongen wil samen met uientelers de techniek verder ontwikkelen. “Het is lastig om bij een ui te bepalen wat de ideale condities zijn, omdat dit heel afhankelijk is van het soort ui en de regio waar de ui vandaan komt”, legt Heesters uit.

“We willen op korte termijn met een oplossing komen. Alle techniek is beschikbaar, het is nu zaak om de productkennis van de ui samen te voegen met de CA-techniek voor een totaaloplossing. Om tot bewaarprotocollen te komen, moeten we verdere kennis opbouwen. Daarvoor zoeken we contact met uientelers die samen met ons de bewaarmogelijkheden verder willen ontwikkelen.”

CA interessant voor pootaardappelen

Ook in de aardappelbewaring zorgt CA voor kiemremming. Dit zal in praktijk enkel interessant zal zijn voor pootaardappelen, omdat bij aardappelen de kieming juist sneller lijkt te verlopen zodra het product uit CA-condities wordt gehaald.

Geïnteresseerde uientelers kunnen contact opnemen met salesmanager Niels Remmelink (06-51278884) of het aanmeldformulier invullen.