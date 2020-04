Uienafzet blijft op 13.000 ton hangen

De afzet van uien komt in de tweede week van maart op 13.046 ton uit. Het is de tweede week op rij dat het afzetvolume op een relatief lage niveau uitkomt.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De belangrijkste afnemers zijn in week 13 Maleisië, Groot-Brittannië en Mauritanië met respectievelijk 2.319 ton, 1.284 ton en 1.173 ton. Vervolgens komt Israël in beeld met een afname van 1.143 ton. Gevolgd door verschillende Afrikaanse landen zoals Guinee en Congo, maar de hoeveelheden zijn niet groot.

Handel in uien rustig

De eerste EU-landen die zich in de afzetlijst van week 13 aandienen zijn België, Duitsland en Ierland. De uienhandel was deze periode relatief rustig. Later in maart trok de vraag vanuit Europa sterk aan, doordat consumenten onder andere uien gingen hamsteren door de uitbraak van het coronavirus.

De totale afzet zit voor seizoen 2019-’20 op 941.552 ton. Dat is nog steeds 3,5% meer dan twee seizoenen geleden is weggegaan in dezelfde periode (2017-‘18: 909.760 ton).