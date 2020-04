Tarweprijs doorbreekt grens € 200 per ton

De tarweprijs doorbrak maandag op de termijnmarkt in Parijs de grens van € 200 per ton. Het eerstaflopende termijncontract (mei 2020) sloot maandag op € 203,75 per ton. Het is voor het eerst in 14 maanden dat een eerstaflopend tarwecontract boven de € 200 per ton noteert in Parijs.

De tarweprijs wordt gesteund door droogte in Europa en exportbeperkingen in landen rond de Zwarte Zee. Het exportquotum in Rusland is rond half mei gevuld waardoor de tarwestroom naar de wereldmarkt opdroogt. Ook in Oekraïne bestaan plannen om de tarwe export te beteugelen.

Droogte speelt ook een rol

Daarnaast is het droog in Europa. De zomertarwe kiemt slecht of onregelmatig en de wintertarwe heeft dringend vocht nodig, meldt het Franse marktbureau Agritel. Volgens het marktbureau heeft het geregend rond de Zwarte Zee, maar is het te weinig om het vochttekort op te heffen. Daarnaast is het koud in de Verenigde Staten. Dat belemmert de groei van de wintertarwe. Daarnaast profiteert de tarweprijs van de extra vraag die is ontstaan doordat voorraden worden aangelegd.

Schril contract met prijsontwikkeling mais

De ontwikkeling van de tarweprijs staat in schril contrast met die van mais. De maisprijs zakte op de termijnmarkt in Chicago naar het laagste niveau in zeker 11 jaar. De olieprijs klapt in elkaar, waardoor de ethanolprijs wordt meegesleurd. Omdat in de VS veel mais tot ethanol wordt verwerkt, duwt dit ook de maisprijs omlaag. De maisprijs blijft op de termijnmarkt in Parijs redelijk stabiel.