Suiker steeds duurder tot en met februari

Suiker werd in de EU in februari nog flink duurder. Dat blijkt uit berekeningen van de Europese Commissie. Maar na half maart zakte de suikerprijs flink als gevolg van de coronacrisis.

De Europese Commissie berekent sinds 2006 iedere maand de gemiddelde verkoopprijs van geraffineerde suiker in de EU. In februari 2020 bracht suiker gemiddeld € 370 op. Dat is € 10 meer dan in januari. Het is de zesde maand op rij dat suiker duurder werd in de EU. Dat was goed nieuws voor de bietentelers omdat de bietenprijs nauw samenhangt met de suikerprijs.

Minder suikeropbrengst in maart

Maar de verwachting is dat suiker in maart veel minder heeft opgebracht. Door de coronacrisis zijn de horeca dicht en worden er geen evenementen gehouden. Dat drukt de vraag naar suikerhoudende voeding. Bovendien kelderde de olieprijs, waardoor ook de ethanolprijs sterk is gezakt. Veel ethanol wordt uit suiker gemaakt. Ook drukt de zwakke Braziliaanse real de suikerprijs, omdat het suiker uit Brazilië goedkoper maakt op de wereldmarkt. Brazilië is de grootste suikerexporteur ter wereld. De Commissie publiceert de berekening van de gemiddelde suikerprijs in maart over een maand.

De verwachting is dat die een stuk lager uitvalt dan in februari. Op de termijnmarkten is suiker namelijk in een vrije val beland. Op de termijnmarkt in Londen voor geraffineerde suiker sloot het eerstaflopende contract (augustus 2020) dinsdag op $ 322 per ton (€ 297). Dat is de laagste notering voor een eerstaflopende contract in 7 maanden. Op de termijnmarkt in New York is juli 2020 het meest verhandelde contract voor ruwe suiker. Dat zakte dinsdag naar 10,01 dollarcent per pound (€ 203 per ton). Dat is de laagste notering in bijna 12 jaar. Ruwe suiker wordt extra getroffen door de coronacrisis vanwege de sterke link met de ethanolproductie.