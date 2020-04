Suiker Unie: ruim 10.000 hectare gezaaid

In alle regio’s zijn suikerbieten gezaaid, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

De teller is voorbij de 10.000 hectare. Met 13% gezaaid areaal is er wel een achterstand ten opzichte van vorig jaar (20% gezaaid na week 13). De gemiddelde zaaidatum was toen 7 april.

Stuiven op gevoelige percelen

Op de zware kleigronden gaat het zaaiwerk moeizaam dit seizoen, op de lichtere gronden verloopt het redelijk. Op geploegde, lichtere gronden is zonder problemen gezaaid. Ook lager gelegen delen van lichte grond wordt met de dag beter bewerkbaar. Enkele weken geleden stond daar nog water, maar het sterk drogende weer van de afgelopen weken heeft de situatie snel veranderd. Stuiven is op gevoelige percelen een risico, door de sterke noordelijke wind van de laatste dagen.

Zaai op zwaardere grond niet vlot

Op de zwaardere grond verloopt de zaai nog niet zo vlot. De grond wordt op verschillende percelen wel bewerkt, maar bietentelers stellen het zaaien uit tot er regen is gevallen. De grond is uitzonderlijk hard, kluiterig en droogt snel op. Zelfs na drie keer bewerken is het zaaibed amper geschikt. Voor veel gezaaide percelen zijn de rollen uit de hoek van de schuur gehaald.

Kans op muizenvraat groot

Al met al een situatie waarbij de kans op vraat door muizen groot is, benadrukt Suiker Unie. “Neem daarom tijdig maatregelen door alternatief voer aan te bieden. Muizen kunnen in korte tijd veel zaadjes opeten. Het advies is de percelen de komende weken regelmatig te inspecteren.”

Nachtvorst

De nachtvorst van de afgelopen dagen heeft geen schade veroorzaakt, omdat de bieten nog niet boven stonden. Ondanks de lage temperaturen begint het bietenzaad dat half maart de grond in ging al te kiemen.