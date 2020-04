Sensus: zaai cichorei niet te diep, ondanks droogte

Om het cichoreizaad in deze droge tijden alsnog in de vochtige grond te plaatsen, is het verleidelijk om dieper te zaaien dan de maximum geadviseerde 1 centimeter.

Cichoreiverwerker Sensus drukt telers op het hart om niet aan die verleiding toe te geven, nu het zaaien deze week op gang is gekomen. Ervaring leert dat dieper zaaien resulteert in een teleurstellende opkomst, omdat cichorei niet de energie heeft om de weg naar boven af te leggen. Het resultaat is vaak een te dunne stand, waardoor het lastig wordt om een maximale inulineopbrengst te behalen.

Zaai zo ondiep mogelijk, maar wel gedekt

Als niet op de vochtige ondergrond kan worden gezaaid is het advies: zaai zo ondiep mogelijk, maar wel gedekt, en wacht op regen. Cichoreizaad kan ook na enkele weken droogliggen nog steeds zonder problemen kiemen. Wel is het bij droog liggend zaad oppassen voor muizenvraat. Alternatief voer aanbieden kan helpen.

Beregenen

Beregenen is een goede mogelijkheid om een egale, goede veldopkomst te realiseren. Met het huidige warme weer kan cichorei in korte tijd kiemen en boven staan. Beregen niet met meer dan 10 millimeter, met het oog op verslemping en korstvorming. Bij sterk drogend weer kan het nodig zijn om de beregening te herhalen, om onderdroging van het zaad te voorkomen. In het beregeningswater mag maximaal 1.200 milligram chloride per liter voorkomen.